Коллегия Минобороны России обсудит перспективы развития военного технополиса

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Коллегия Минобороны России обсудит во вторник на заседании в Москве перспективы развития Военного инновационного технополиса "Эра" и ход информатизации основных процессов деятельности Вооруженных сил. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.
Заседание состоится под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. "Участники заседания рассмотрят вопрос о создании подразделений военной подготовки при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, обсудят перспективы развития Военного инновационного технополиса "Эра" и ход информатизации основных процессов деятельности Вооруженных сил", - сказали в Минобороны.
"В работе коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных сил РФ, представители органов государственной власти, вузов, научных, общественных и других организаций", - добавили в министерстве.
На данный момент военные кафедры, которые переформировываются в военные учебные центры, работают в 87 российских вузах. Как ранее рассказал статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков, в этом году планируется открыть такие образовательные подразделения еще в шести высших учебных заведениях РФ.
Военный технополис "Эра" создается в Анапе (Краснодарский край) по поручению президента РФ Владимира Путина. Научным руководителем технополиса стал президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
В технополисе в интересах Вооруженных сил будут работать молодые ученые и выпускники научных рот, а также представительства научно-исследовательских институтов и оборонно-промышленного комплекса. На данный момент в технополисе уже реализуется около 30 проектов, приступили в работе первые операторы научных рот. Ожидается, что к 2020 году в "Эре" будут работать около 2 тыс. ученых.