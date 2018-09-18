Экипажи истребителей провели воздушную разведку на учениях в Забайкалье

ЧИТА, 18 сентября. /ТАСС/. Летчики истребительного авиационного полка Восточного военного округа (ВВО) отработали ведение воздушной разведки и уничтожение тактически важных объектов условного противника. Об этом сообщила пресс-служба ВВО.

"В ходе практической части учения пилоты современных многофункциональных истребителей Су-30СМ выполнили полеты в заданный район с проведением воздушной разведки местности. Для усложнения задачи была смоделирована ситуация по обнаружению комплексов ПВО "противника", замаскированных с учетом рельефа местности. Летный состав отработал задачи по заходу на цель и выполнению электронных пусков, успешно поразив все наземные цели", - говорится в сообщении.

Представители ВВО отметили, что особое внимание при выполнении летно-тактических заданий было уделено выполнению фигур сложного и высшего пилотажа, имитирующих уход от средств огневого поражения условного противника.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе округа, в учениях участвовали свыше 150 человек личного состава, было выполнено 30 самолетовылетов. Число задействованных самолетов не озвучивается.