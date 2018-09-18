Военные ЦВО доставили более 6 тыс. тонн грузов на зиму в воинские части в Арктике

ТАСС, 18 сентября. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) доставили более 6 тыс. тонн грузов в воинские части, которые расположены в населенных пунктах на Чукотке, в Якутии и Красноярском крае (Норильск и Дудинка). Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"Центральный военный округ выполнил план по доставке материальных средств, отправленных тыловыми службами, в ходе северного завоза в воинские части, дислоцированные в отдаленных районах Сибири и Крайнего Севера. Всего было отправлено более 6 тысяч тонн грузов. В частности, более 3 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, более 2 тыс. тонн жидкого котельного топлива, а также продовольствие, вещевое и медицинское имущество. Доставка осуществлялась морским и авиационным транспортом", - сказали в пресс-службе.

В военном округе добавили, что северный завоз позволит подразделениям и воинским частям функционировать практически в автономном режиме в течение года до следующей навигации.