Минобороны РФ: израильские истребители подставили Ил-20 под удар ПВО Сирии

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российский самолет Ил-20 был сбит из комплекса С-200 сил ПВО Сирии над Средиземным морем, так как самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. На борту находились 15 военнослужащих, все они погибли, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Он заявил, что в понедельник около 22:00 мск четыре израильских истребителя нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в Латакии. Атака производилась со стороны Средиземного моря. Это создало опасную ситуацию для кораблей и воздушных судов в этом районе. В частности, рядом с местом инцидента находились французский фрегат Auvergne и заходивший на посадку Ил-20.
При этом официальный представитель российского военного ведомства указал, что израильские летчики не могли видеть российский самолет, потому что он заходил на посадку с высоты 5 км.
О запланированном ракетном ударе по Сирии Израиль предупредил российскую сторону за минуту до его нанесения, из-за чего Ил-20 не успели вывести в безопасную зону. Россия рассматривает "провокационные действия Израиля как враждебные" и "оставляет за собой право на адекватные ответные действия", заявил Конашенков.