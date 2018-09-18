"Преднамеренная провокация". Что известно о крушении Ил-20 над Средиземным морем

Власти Израиля пока не прокомментировали заявления Минобороны РФ. "У нас пока нет никакой реакции", — сообщила ТАСС по телефону пресс-секретарь израильского премьер-министра Анна Йонатан-Леус. От комментариев отказались также в Министерстве обороны Израиля и в посольстве этой страны в Москве.

В то же время о своей непричастности к инциденту с Ил-20 заявили в Министерстве вооруженных сил Франции (в момент исчезновения самолета с радаров были зафиксированы пуски ракет с находившегося неподалеку французского фрегата Auvergne).

А телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона сообщил о том, что вооруженные силы США не участвовали в ракетном обстреле сирийской провинции Латакия, во время которого был сбит Ил-20.