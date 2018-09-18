"Преднамеренная провокация". Что известно о крушении Ил-20 над Средиземным морем

Военный самолет Ил-20 возвращался на авиабазу Хмеймим и был сбит ракетой сирийского комплекса С-200 над Средиземным морем. Однако Россия возлагает ответственность за произошедшее на военно-воздушные силы Израиля, совершившие, как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, "преднамеренную провокацию".
Ил-20
Самолет радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ил-20, построенный на базе пассажирского четырехмоторного турбовинтового низкоплана Ил-18, поступил на вооружение Военно-воздушных сил СССР в 1969 году.
Используется ВВС РФ по сей день. Оборудован радиолокационной станцией (РЛС) бокового обзора, инфракрасным сканером и оптическими датчиками. Произведено было около 20 таких самолетов.
Летно-технические характеристики:
- размах крыла — 37,42 м;
- длина — 35,90 м;
- высота — 10,17 м;
- масса пустого самолета — 33 760 кг, макс. взлетная — 64 тыс. кг;
- мощность двигателей — 4 х 4250 л.с.;
- скорость — 675 км/ч (максимальная), 625 км/ч (крейсерская);
- практическая дальность — 6200 км;
- практический потолок — 10 тыс. м;
- экипаж — от 11 до 13 человек, в зависимости от модификации (два пилота, штурман, бортинженер, бортрадист и шесть-восемь операторов оборудования).
Дата и место катастрофы
Дата — около 23:00 мск 17 сентября.
Место — Средиземное море, в 35 км от побережья сирийской мухафазы (провинции) Латакия.
Реакция Минобороны РФ
Ранним утром 18 сентября в Министерстве обороны РФ заявили, что отметка Ил-20 исчезла с радаров в ходе атаки четырех самолетов ВВС Израиля F-16 по сирийским объектам в Латакии.
В военном ведомстве также сообщили, что на борту самолета находилось 14 человек, а командование российской авиабазы Хмеймим, куда возвращался Ил-20, организует поисково-спасательную операцию.
Через несколько часов официальный представитель Минобороны РФ генерал Игорь Конашенков заявил, что Ил-20 был сбит средствами сирийской ПВО из-за "враждебных действий" ВВС Израиля.
"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", — сказал Конашенков.
К 11:00 мск в министерстве сообщили о нахождении места крушения Ил-20 и поднятии фрагментов тел экипажа самолета на борт российских кораблей.
Реакция Кремля
"Президент глубоко соболезнует всем родным, близким и сослуживцам членов экипажа погибшего самолета", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков также добавил, что Кремль обеспокоен инцидентом со сбитым Ил-20, но он не повлияет на договоренности Москвы и Анкары по созданию демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
Реакция Израиля и других стран
Власти Израиля пока не прокомментировали заявления Минобороны РФ. "У нас пока нет никакой реакции", — сообщила ТАСС по телефону пресс-секретарь израильского премьер-министра Анна Йонатан-Леус. От комментариев отказались также в Министерстве обороны Израиля и в посольстве этой страны в Москве.
В то же время о своей непричастности к инциденту с Ил-20 заявили в Министерстве вооруженных сил Франции (в момент исчезновения самолета с радаров были зафиксированы пуски ракет с находившегося неподалеку французского фрегата Auvergne).
А телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона сообщил о том, что вооруженные силы США не участвовали в ракетном обстреле сирийской провинции Латакия, во время которого был сбит Ил-20.
Петр Синяев
В материале использованы данные "ТАСС-Досье"