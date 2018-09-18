МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российские военные нашли место падения самолета Ил-20 в Средиземном море, на корабли ВМФ РФ подняты фрагменты тел экипажа. Об этом во вторник журналистам сообщили в Минобороны РФ.
"В операции по поиску членов экипажа российского самолета Ил-20, потерпевшего крушение у берегов Латакии, участвуют восемь кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России. На данный момент обнаружено место падения самолета в 27 км западнее от населенного пункта Баниас (провинция Латакия)", - сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны указали, что на борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета.
Для участия в поисковых мероприятиях на переходе из Черного моря к месту падения самолета находится опытовое судно проекта 11982 "Селигер". "На его борту имеются телеуправляемые необитаемые подводные аппараты "Супер гном" и "РТ-2500", способные погружаться на глубину до 2,5 тысячи метров, а также навигационное и гидроакустическое оборудование", - сообщили в ведомстве.
Утром во вторник в Минобороны РФ заявили, что Ил-20 был сбит ПВО Сирии, так как им прикрывались истребители F-16 Израиля. В министерстве добавили, что рассматривают такие действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на ответные меры.