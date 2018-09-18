Шойгу возложил вину за сбитый над Средиземным морем российский Ил-20 на Израиль

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с израильским коллегой Авигдором Либерманом заявил, что вина за сбитый российский самолет Ил-20 над Средиземным морем полностью лежит на Израиле. Об этом во вторник сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Что известно о крушении Ил-20 над Средиземным морем

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"Вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне", - заявил российский министр. По его словам, Минобороны РФ по каналам взаимодействия неоднократно призывало израильскую сторону воздерживаться от ударов по территории Сирии, создающих угрозу безопасности российских военнослужащих.

Шойгу указал, что в результате безответственных действий ВВС Израиля, "несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасных инцидентов", произошла трагедия, которая унесла жизни 15 российских военнослужащих. "Командование российской группировки войск (сил) было оповещено только за одну минуту до нанесения удара израильскими F-16", - сообщил он.

"Действия израильского военного ведомства не отвечают духу российско-израильского партнерства, и мы оставляем за собой право на дальнейшие ответные шаги", - подчеркнул российский министр.

Трагедия над Средиземным морем

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".