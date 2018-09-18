В Липецке начались совместные учения российских и индийских летчиков "Авиаиндра-2018"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российско-индийские авиационные учения "Авиаиндра-2018" во вторник начались на базе Липецкого авиацентра. Всего около 20 индийских летчиков, а также инженерно-технический персонал прибыли в Россию для участия в учениях, сообщили в пресс-службе Минобороны.

"В Липецке на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России стартовало совместное российско-индийское летно-тактическое учение "Авиаиндра-2018". В составе индийской делегации прибыли около 20 летчиков истребительной, штурмовой, армейской и военно-транспортной авиации, а также специалисты инженерно-авиационной службы, группы руководства полетами, службы безопасности полетов и другие", - рассказали в военном ведомстве.

Летчики проведут совместные маневры на истребителях Су-30СМ, МиГ-29, штурмовиках Су-25, транспортниках Ан-26 и вертолетах Ми-8. Полеты и учебные задачи будут выполнять на двух авиационных полигонах в Липецкой и Воронежской областях.

Как пояснили в Минобороны, в ходе полетов совместные экипажи отработают боевое применение ракетного, бомбового и стрелкового вооружения по наземным целям, элементы воздушного боя, высадку тактического десанта, укороченный взлет и посадку и другие задачи. Учения "Авиаиндра-2018" продлятся до 29 сентября.