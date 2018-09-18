Компания-производитель заявила об исправности сбитого в Сирии российского Ил-20

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Самолет Ил-20 Минобороны РФ, сбитый в небе Сирии, был полностью исправен и последний капитальный ремонт проходил в 2011 году. Об этом говорится в сообщении компании - производителя самолета "Ил".

Что известно о крушении Ил-20 над Средиземным морем

"Преднамеренная провокация". Что известно о крушении Ил-20 над Средиземным морем

"Самолет Минобороны России Ил-20, сбитый в небе Сирии, последний раз проходил капитальный ремонт в 2011 году, был полностью исправен и должен был эксплуатироваться как минимум до 2021 года", - говорится в сообщении.

Российский военный самолет Ил-20 пропал с экранов радаров 17 сентября около 23:00 мск. Он летел над Средиземным морем на авиабазу Хмеймим, на его борту находились 15 военных. Во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Ил-20 был сбит над Средиземным морем ракетой комплекса С-200 системы ПВО Сирии из-за того, что российским самолетом прикрывались истребители F-16 ВВС Израиля. Погибли 15 российских военнослужащих.

Как напомнили в компании, Ил-20 является самолетом радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, произведен на базе Ил-18.