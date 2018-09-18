Путин проведет в среду заседание Военно-промышленной комиссии

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в День оружейника 19 сентября проведет заседание Военно-промышленной комиссии РФ, которое пройдет на территории выставочного комплекса военно-патриотического парка "Патриот" (Московская область). Об этом сообщила пресс-служба Кремля

Перед началом заседания глава государства примет участие в церемонии освящения закладного камня Главного храма Вооруженных сил, которую совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Храм, призванный увековечить память о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны, возводится на добровольные пожертвования. Строительство планируется завершить в 2020 году - в год 75-летия Победы.