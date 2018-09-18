Морские пехотинцы Балтфлота провели учебную операцию по ликвидации боевиков

КАЛИНИНГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Бойцы десантно-штурмового батальона соединения морской пехоты Балтийского флота при поддержке авиации провели на полигоне Хмелевка под Калининградом операцию по уничтожению условных боевиков, сообщил журналистам во вторник официальный представитель флота Роман Мартов.
"В учениях были задействованы порядка 500 военнослужащих, ударные вертолеты Ми-24, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры, другая военная и специальная техника - всего более 50 единиц", - рассказал он.
По легенде учений, представители боевиков готовили плацдарм для высадки десанта на побережье Калининградской области. Для блокирования сил боевиков и их уничтожения по тревоге были поднят десантно-штурмовой батальон морской пехоты. Усиленный артиллерийскими подразделениями со штатным вооружением он совершил марш в район нахождения "неприятеля". "Морские пехотинцы встретили условного противника у кромки Балтийского моря, где огнем бронетранспортеров и штатного оружия уничтожили передовой отряд морского десанта", - отметил Мартов.
На втором этапе морские пехотинцы вступили в бой с основными силами десанта боевиков, который высадился и продвигался вглубь побережья. Блокировав противника, "черные береты" массированным огнем подавили наступление и при огневой поддержке самоходных артиллерийских установок, бронетранспортеров окончательно ликвидировали условное бандформирование.