Моряки ТОФ на Камчатке почтят память экипажа Ил-20

ТАСС, 19 сентября. Моряки Тихоокеанского флота на Камчатке в среду почтят минутой молчания память экипажа самолета Ил-20, который в понедельник был сбит в небе над Средиземным морем недалеко от авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня в соединениях, частях и на кораблях сил и войск на Северо-Востоке России военнослужащие Тихоокеанского флота почтят память экипажа российского самолета Ил-20, потерпевшего крушение над Средиземным морем у берегов Сирии. В 18 часов по камчатскому времени [9:00 мск] во всех подразделениях войск и сил, дислоцированных на полуострове, будет объявлена минута молчания, в воинских частях и на кораблях приспустят Государственные и Андреевские Военно-морские флаги", - сообщил Воскресенский.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пяти километров". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.