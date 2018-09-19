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Минобороны не удалось оспорить решение о ремонте зданий первой школы военных летчиков

Северо-Западное управление имущественных отношений Минобороны пыталось оспорить решение суда первой инстанции об обязанности отремонтировать два здания школы, являющейся объектом культурного наследия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в среду отказал в удовлетворении жалобы Северо-Западного управления имущественных отношений Министерства обороны РФ. Управление пыталось оспорить решение нижестоящей инстанции об обязанности отремонтировать два здания первой в России Офицерской воздухоплавательной школы, которая является объектом культурного наследия.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - сказано в резолютивном определении суда, опубликованном в среду в картотеке арбитражных дел суда. Мотивировочная часть будет опубликована позднее.

Как следует из решения суда первой инстанции, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры города просил суд обязать структуру Министерства обороны в течение 30 месяцев отремонтировать и отреставрировать объекты культурного наследия регионального значения "Здание канцелярии" и "Жилой корпус". Объекты входят в комплекс зданий первой в России Офицерской воздухоплавательной школы, где в 1885 году был совершен первый полет на воздушном шаре, а в 1908 - первый полет русского дирижабля "Учебный".

По данным комитета, объекты находятся в ненадлежащем состоянии - фасады зданий сильно загрязнены, штукатурный и красочный слои частично утрачены, местами видна кирпичная кладка. Здание находится в пользовании структуры Минобороны. Ответчик со своей стороны сообщил, что управление не наделено полномочиями на проведение ремонта. Однако суд счел эти доводы несостоятельными и указал, что управление вправе заключать подобные договоры или государственные контракты.

Согласно картотеке арбитражных дел, на рассмотрении суда находится несколько аналогичных исков комитета к Северо-Западному имущественному управлению Минобороны, по которым ведомство по охране памятников требует отреставрировать исторические объекты. В частности, 4 сентября суд рассмотрит жалобу структуры Минобороны на обязанность провести ремонт Губернских домов в Кронштадте - комплекса исторических зданий, построенных в 1717-1725 годах по указу императора Петра I для военных.

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