МУРМАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Отряд кораблей Северного флота в рамках арктического похода вошел в Чукотское море. Об этом сообщает в среду пресс-служба флота.
"Арктическая группировка Северного флота вошла в Чукотское море через Берингов пролив", - сказали в пресс-службе.
Во время прохода Берингова пролива корабли и суда выполнили маневрирование в походном ордере, а также отработали противолодочные задачи. Плавание отряда боевых кораблей и судов обеспечения в Чукотском море проходит в сложных гидрометеорологических условиях. По маршруту их движения навис плотный туман, отметили в пресс-службе.
Отряд держит курс на мыс Ванкарем. Там на рейде корабли и суда совершат остановку для пополнения запасов воды и топлива от танкера "Сергей Осипов".
Ранее личный состав и техника подразделений морской пехоты и арктической мотострелковой бригады после проведения двухсторонних тактических учений на побережье Берингова моря совершили погрузку на большие десантные корабли "Кондопога" и "Александр Отраковский", после чего отряд боевых кораблей во главе с флагманом - большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков", покинул рейд чукотского порта Эгвекинот.