{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Летчики РФ и Индии выполнят пуски неуправляемых ракет и бомбометание на совместных учениях

В первый день маневров задействовали 15 самолетов и вертолетов ВКС РФ, включая истребители Су-30СМ, МиГ-29, штурмовики Су-25, транспортные самолеты Ан-26 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМШТ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские и индийские летчики выполнят пуски ракет и бомбометание на совместных учениях "Авиаиндра-2018" в Липецкой области. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

"В Липецком авиацентре в рамках российско-индийских летно-тактических учений "Авиаиндра-2018" приступили к практическим полетам совместными экипажами самолетов и вертолетов. В ходе полетов летчики истребительной, штурмовой и армейской авиации выполнят пуски неуправляемых ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек по наземным целям на полигонах в Липецкой и Воронежской областях", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны, экипаж транспортного самолета Ан-26 отработает посадки на укороченную взлетно-посадочную полосу. "Всего в первый день полетов задействовано 15 самолетов и вертолетов ВКС России, включая истребители Су-30СМ, МиГ-29, штурмовики Су-25, транспортные самолеты Ан-26 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМШТ", - добавили в военном ведомстве.

Совместные российско-индийские летно-тактические учения "Авиаиндра-2018" проходят в Липецке на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России. В составе индийской делегации прибыли около 20 летчиков истребительной, штурмовой, армейской и военно-транспортной авиации, а также специалисты инженерно-авиационной службы, группы руководства полетами, службы безопасности полетов и другие. В учениях задействованы самолеты Су-30СМ, МиГ-29, Су-25, Ан-26, вертолеты Ми-8 Воздушно-космических сил, а также два авиационных полигона в Липецкой и Воронежской областях. Учения продлятся до 29 сентября.

Теги
ИндияРоссия
Новая техника ВС РФ
Путин считает необходимым начать разработку вооружений на будущее
Президент заявил, что новая военная техника должна определить облик ВС РФ на предстоящее десятилетие
Читать полностью