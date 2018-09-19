Путин считает необходимым начать разработку вооружений на будущее

"Ключевой вопрос нашей повестки - это формирование очередной перспективной государственной программы вооружений, к реализации действующей программы - она рассчитана до 2027 года - мы приступили в этом году, в ней учтены современные тенденции развития современной техники, развития вооружений и военной техники в мире, а также опыт боевого применения российского оружия в Сирийской Арабской Республике", - сказал глава государства на заседании Военно- промышленной комиссии.

По его словам, "в результате в войска должны поступить новейшие образцы вооружений, которые по тактико-техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги". Среди них российский лидер перечислил ракетный комплекс "Сармат", истребитель пятого поколения Су-57, высокозащищенный танк на боевой платформе "Армата", а также зенитно-ракетную систему С-500 и подводную лодку проекта 677.

"Между тем, нам важно двигаться дальше и уже сегодня начинать планировать разработки и выпуск перспективных образцов оружейной техники на будущее, которые определят облик Вооруженных сил России на длительную перспективу, на предстоящее десятилетие", - сказал президент.

Путин признал:"Конечно, многое будет зависеть от возможностей ОПК". Он особо отметил, что "непременным условием для его [оборонно-промышленного комплекса] развития, своевременного и полного выполнения контрактов является совершенствование системы ценообразования на продукцию". "В декабре 2017 года была внедрена новая модель ценообразования, она стимулирует организации ОПК снижать издержки, вводить современные производственные и управленческие технологии, тем самым повышая эффективность, инвестиционную привлекательность отрасли, ее возможности для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения", - напомнил президент. По его мнению, "нужно и дальше оптимизировать систему ценообразования, активнее применять современные информационные, цифровые технологии, чтобы более глубоко анализировать, как формируются цены на военную продукцию, быстро выявлять проблемные точки".

Развитие кадрового потенциала ОПК

Глава государства подчеркнул, что "от эффективности работы ОПК зависит развитие кадрового потенциала отрасли". По его словам, все последние годы этому вопросу уделялось повышенное внимание, в результате, численность специалистов в отрасли стабилизировалась, а в ряде организаций увеличилась. "Важно, что в ОПК создаются условия для притока и закрепления талантливых молодых людей, способных решать самые амбициозные задачи, обеспечить преемственность научных школ", - считает Путин. По его данным, "сегодня доля молодежи в возрасте до 35 лет в отрасли превысила 30 процентов, а средний возраст работников снизился до 45 лет".

Говоря о зарплате работников ОПК, Путин констатировал, что она увеличилась в 2017 году по отношению к уровню 2012 года в 1,7 раза и составляет более 50 тыс. рублей. "Уверенно реализуется план подготовки кадров со средним специальным и высшим образованием для организаций ОПК, за 2017 год выплачено более 350 стипендий за выдающиеся достижения и более 680 стипендий за значительный вклад в создание прорывных технологий и современных образцов вооружений", - привел примеры президент. Он также констатировал, что реализуется комплексный план обеспечения жильем работников организаций ОПК, по которому только в прошлом году свои жилищные условия улучшили более 8 тыс. специалистов отрасли.

"Важно и дальше продолжать работу в этом направлении, привлекать на оборонные предприятия талантливых профессионалов, создавать для них достойные условия для работы и жизни", - указал Путин.