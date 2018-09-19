В Минобороны награждают лауреатов фестиваля "Армия России"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Церемония награждения лауреатов фестиваля "Армия России" началась минутой молчания в память о погибшем в Сирии экипаже Ил-20.

"Конечно, мы, как всегда, хотели чтобы сегодня был большой праздник, праздник, когда мы чествуем наших лучших сотрудников, наших офицеров, курсантов, всех тех, кто верой и правдой служит нашей стране или готовится служить, тех кто учится или уже получил достойное образование и защищает не только рубежи нашей страны, но и борется с международным терроризмом", - сказал Шойгу.

"К сожалению, наш праздник омрачен, но мы не можем не отметить, как это было всегда, лучших из лучших", - продолжил глава Минобороны.

Зал почтил память погибших в Сирии военнослужащих минутой молчания.

Церемония награждения победителей V Всеармейского фестиваля "Армия России" проходит в Минобороны РФ. Награды получают признанные лучшими в этом году солдаты, офицеры, ученые и общественные деятели.

Трагедия над Средиземным морем

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Пресс-служба Армии обороны Израиля распространила коммюнике, в котором выражается сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20.

Тема гибели Ил-20 обсуждалась во вторник в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.