Шойгу на фестивале "Армия России" наградил курсанта, посадившего аварийный самолет

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил награду за героический поступок в номинации "Мужество и честь" курсанту краснодарского летного училища Михаилу Еманову, сумевшему весной этого года посадить самолет Л-39 с вышедшим из строя двигателем в поле, что позволило избежать человеческих жертв на земле.
Церемония награждения победителей V Всеармейского фестиваля "Армия России" проходит в Минобороны РФ. Награды получают лучшие солдаты, офицеры, ученые и общественные деятели.
"Михаил начал свой боевой путь с большим опережением и действительно проявил то мужество, которому могут позавидовать многие. Поздравляю, надеюсь, что это первая, но не последняя награда. Уверен, что с таким характером, с такой силой воли у Вас большое будущее", - сказал Шойгу, вручая награду.
Как рассказал курсант 4 курса факультета истребительной авиации, он выполнял тренировочный полет на сложный пилотаж. "На взлете убрал шасси, закрылки, все было как обычно, на высоте порядка 170 метров и скорости около 300 километров в час произошло столкновение с птицей, в результате чего был разрушен козырек фонаря (лобовое стекло - прим. ТАСС), птица попала в кабину, а стекло засосало в воздухозаборник, и двигатель вышел из строя", - сказал Еманов журналистам.
По его словам, такие ситуации отрабатываются постоянно, и решение садиться, а не катапультироваться, бросив самолет, он принял моментально. "Мне, конечно, стало страшно за свою жизнь и жизнь тех, кто находится подо мной, я сразу нашел сам для себя решение, страх ушел, и я действовал хладнокровно, насколько это было возможно", - рассказал он.
Другие награды
Начальник Регионального управления военной полиции по Южному военному округу полковник Виктор Зайцев получил награду в номинации "Миротворец" за участие в гуманитарной операции в Сирии из рук первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова.
В номинации "Армия творчества" в этом году победил Академический ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова. Заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов вручил приз руководителю ансамбля полковнику Геннадию Саченюку.
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил награду лучшей смене Национального центра управления обороной РФ.
Заслуженные награды получили лучший командир корабля - командир океанографического исследовательского судна "Янтарь" капитан первого ранга Алексей Трофимов, лучший летчик - инструктор авиационного полка 4-го Государственного центра подготовки персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ капитан Илья Носов.
Лучшим ракетчиком в этом году стал командир группы подготовки и пуска ракетного комплекса "Ярс" капитан Александр Колчин.
Всего награды вручались в девяти номинациях.