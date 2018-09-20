Военные РФ обеспечивают стабильность в демилитаризованной зоне на границе Сирии и Израиля

ЭЛЬ-КУНЕЙТРА /Сирия/, 20 сентября. /ТАСС/. Российская военная полиция и представители Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели комбинированное патрулирование освобожденных населенных пунктов в провинции Эль-Кунейтра, а также демилитаризованной зоны. Крайней точкой согласованного с ООН маршрута был город Эр-Рафид, находящийся практически на границе с оккупированными Израилем Голанскими высотами.

По пути патруль обеспечивал безопасность ремонтных бригад, посещал школы, больницы, посты российской военной полиции и центр по амнистированию боевиков, сотрудничавших с ними граждан, а также просто живших на подконтрольных им территориях людей.

Содействие миротворцам ООН

Заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко рассказал, что патрулирование проводилось в южной части демилитаризованной зоны, был проверен маршрут до ее конца - населенного пункта Маария.

"В этом районе мы обеспечили доставку гуманитарной помощи населению, пострадавшему в ходе ведения боевых действий. Наблюдаем за соблюдением договора в соответствии с резолюцией [Совета Безопасности] ООН по ограничению вооружения вблизи линии "Браво" со стороны Сирии. Тем самым оказываем содействие органу ООН по наблюдению за примирением", - сообщил он журналистам.

По словам генерала, патрули российской военной полиции проверили все маршруты, на которых должны выполнять задачи силы ООН вдоль Голанских высот - от центральной до южной части демилитаризованной зоны.

"Мы уверены в том, что по следам российской военной полиции пойдут патрули ООН. Соответственно, после выполнения определенных процедур. Более шести лет в этих районах не было сил ООН, и сегодня люди видят здесь только флаг России и Сирии", - сказал Кураленко.

"Уверен, что наши действия обеспечат выполнение задач силами ООН в центральной части демилитаризованной зоны, также на ее южной оконечности. Можно сказать, что, выполняя задачи в населенном пункте Эр-Рафид, а также в населенных пунктах Адра, Маария, мы проложили дорогу силам ООН", - отметил он. По убеждению генерала, после усилий России и Сирии и появления флага ООН мир окончательно закрепится в этих районах.

"Действия российской военной полиции с российскими офицерами обеспечили стабильность в демилитаризованной зоне и возле нее, что дало возможность силам ООН начать процедуры по расширению или восстановлению своей зоны патрулирования в целях выполнения резолюции [СБ] ООН 1974 года", - подчеркнул он.

Ситуация на Голанских высотах

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года, после чего израильский парламент принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией.

Резолюцией Совета Безопасности ООН аннексия была признана незаконной, затем часть Голанских высот и населенный пункт Эль-Кунейтра были возвращены Сирии на условиях демилитаризации этой зоны и размещения там международной миссии.

Во время вооруженного конфликта в Сирии данная территория перешла под контроль боевиков. В начале августа после освобождения этого района от террористов миссия ООН в сопровождении военной полиции РФ впервые с момента начала боевых действий в арабской республике провела патрулирование указанной зоны, въехав туда с сирийской территории. Следующее патрулирование было проведено силами ООН самостоятельно, без сопровождения российских военнослужащих. Благодаря военной полиции из демилитаризованной зоны также было изъято все тяжелое вооружение, завезенное в свое время боевиками.