Вторая подводная лодка типа "Лада" спущена на воду в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония спуска на воду второй дизель-электрической подводной лодки проекта 677 "Кронштадт" прошла в четверг на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Значимость этого события трудно переоценить - корабль, заложенный в 2005 году, спускается сегодня, в 2018. Он претерпел и остановки в строительстве, и остановки в финансировании, но тем не менее спуск сегодня состоится. Задержка в строительстве позволила учесть на этом корабле опыт строительства и эксплуатации подводной лодки "Санкт-Петербург", по всем показателям эта лодка превосходит своего предшественника - лодки 636-го проекта. Мы верим, что будущее ВМФ в составе неатомных подводных лодок за 677-м проектом, верим, что будет большая серия ", - сказал в ходе церемонии гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

Крестной матерью корабля стала глава муниципального образования "Город Кронштадт", депутат муниципального совета Кронштадта Наталья Чашина.

Подводные лодки проекта 677 типа "Лада" относят к четвертому поколению дизель-электрических субмарин. Их надводное водоизмещение составляет примерно 1,75 тыс. тонн, под водой они могут развивать скорость до 21 узла. Вооружены "Лады", в частности, ракетными комплексами "Калибр". Экипаж насчитывает 35 человек.

Головной лодкой проекта 677 является "Санкт-Петербург", заложенный в 1997 году и с момента своей передачи Военно-морскому флоту, которая состоялась в 2010 году, находящийся в опытной эксплуатации, которую планируется завершить в 2019 году.

"Кронштадт" был заложен в 2005 году, его строительство приостанавливалось и было возобновлено лишь в 2013 году. В настоящий момент на "Адмиралтейских верфях" строят еще одну "Ладу" - подводную лодку "Великие Луки".