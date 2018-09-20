{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минобороны РФ: у сбившей Ил-20 сирийской ПВО не было российской системы "свой-чужой"

В ведомстве подчеркнули, что эта система не может передаваться другим странам
Самолет Ил-20 Максим Кузовков/ТАСС, архив
Самолет Ил-20
© Максим Кузовков/ТАСС, архив

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сирийская ПВО, сбившая Ил-20, не располагала российской системой "свой-чужой", так как она не может передаваться другим странам. Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, "все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели самолета Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы "свой-чужой", - попросту дилетантские фантазии".

На эту тему
"Преднамеренная провокация". Что известно о крушении Ил-20 над Средиземным морем

"Система государственного опознавания "свой-чужой" является строго индивидуальной у каждого государства, и даже на экспортируемые из России в рамках ВТС образцы вооружения и военной техники никогда не устанавливается. Все это в полной мере относится и к поставленным в Сирийскую Арабскую Республику отечественным системам ПВО", - сообщил Конашенков.

Генерал добавил, что используемая в России система государственного опознавания "свой-чужой" объединяет самолеты и комплексы ПВО только российской принадлежности. "Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть", - подчеркнул официальный представитель Минобороны России.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииКрушение российского Ил-20 в Сирии
"Адмиралтейские верфи" планируют подписать в 2018 году контракт еще на две подлодки "Лада"
Субмарины проекта 677 относятся к четвертому поколению дизель-электрических подводных лодок
Читать полностью