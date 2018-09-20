Минобороны РФ: у сбившей Ил-20 сирийской ПВО не было российской системы "свой-чужой"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сирийская ПВО, сбившая Ил-20, не располагала российской системой "свой-чужой", так как она не может передаваться другим странам. Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Система государственного опознавания "свой-чужой" является строго индивидуальной у каждого государства, и даже на экспортируемые из России в рамках ВТС образцы вооружения и военной техники никогда не устанавливается. Все это в полной мере относится и к поставленным в Сирийскую Арабскую Республику отечественным системам ПВО", - сообщил Конашенков.

Генерал добавил, что используемая в России система государственного опознавания "свой-чужой" объединяет самолеты и комплексы ПВО только российской принадлежности. "Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть", - подчеркнул официальный представитель Минобороны России.