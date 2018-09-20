Власти Удмуртии рассчитывают на открытие новых производств после Форума оружейников

ИЖЕВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Удмуртии ожидают открытия новых производств на крупнейших предприятиях оборонно-промышленного комплекса республики по результатам Форума оружейников России, который с 18 по 19 сентября проходил в Ижевске. Об этом в четверг сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов.

"В саму философию форума изначально закладывали конкретные ожидаемые результаты - это новые контракты, новые контакты. Мы этого добились - <...> наши ведущие предприятия получили новые контакты, которые, я надеюсь будут конвертированы в новые производства, рабочие места и налоги", - сказал он.

Бречалов рассказал, что в рамках форума состоялось заключение контракта с фондом "Росконгресс", который будет заниматься организацией мероприятия в ближайшие пять лет.

"Партнер "Росконгресс" - это, конечно же, выход на зарубежный бизнес, на серьезных коммерческих партнеров. Нам важно, чтобы в Удмуртию приезжали предприниматели со всего мира, выдели в республике точку приложения усилий с точки зрения инвестиций", - сказал он.

Глава Удмуртии рассказал, что власти региона уже начали готовиться к очередному форуму, который состоится в год празднования 100-летия со дня рождения конструктора Михаила Калашникова.

"Я бы очень хотел, чтобы был некий наблюдательный совет и попечительский совет форума, куда бы обязательно вошел, например, Владимир Александрович Ярыгин (конструктор стрелкового оружия) и наши заслуженные оружейники. Это очень серьезный, долгоиграющий проект, а, учитывая, что следующий год - 100-летие [со дня рождения] Михаила Тимофеевича Калашникова, я считаю, что мы вовремя начали эту работу", - резюмировал руководитель региона.

Форум оружейников России проходил в Ижевске с 18 по 19 сентября, его ключевыми темами были развитие конкурентоспособности и диверсификация предприятий ОПК.