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Военная автоинспекция закупит мотоциклы "Калашникова"

В 2019 году ведомство приобретет 200 электромотоциклов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Военная автоинспекция (ВАИ) планирует до конца года закупить 20 электрических мотоциклов "Калашникова", в 2019 году - еще 200 единиц. Об этом сообщил в четверг начальник главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский на торжественном мероприятии, посвященном 60-летию военной автоинспекции.

"В этом году руководством министерства обороны одобрены предложения по закупке мотоциклов в подразделения военной автомобильной инспекции. Важным условием считается закупка мотоциклов отечественного производства", - сказал Ивановский.

По его словам, в ходе проработки вопроса было принято решение о закупке мотоциклов концерна "Калашников", который производит электрические мотоциклы на базе "Иж" с запасом хода от 150 км.

"Специально для ВАИ был подготовлен макет будущего мотоцикла для нужд военной автомобильной инспекции с учетом размещения дополнительного оборудования, специальных световых и звуковых сигналов. В этом году мы планируем принять его на снабжение и закупить первые 20 мотоциклов, в следующем, 2019 году еще 200 единиц", - сказал Ивановский.

Как сообщил летом 2017 года в интервью ТАСС гендиректор "Калашникова" Алексей Криворучко, Минобороны проводило тестирование электромотоциклов. Позже эти мотоциклы в полицейском варианте были показаны на военно-техническом форуме "Армия-2017", который проводится под эгидой военного ведомства в Подмосковной Кубинке.

Максимальная мощность электромотоциклов составляет 15 кВт, запас хода на одной зарядке достигает 150 км.

Теги
РоссияКриворучко, Алексей Юрьевич
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