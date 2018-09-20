Российские военные фиксировали многочисленные обстрелы в Сирии за сутки

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российские военные наблюдатели зафиксировали за сутки обстрелы в сирийских провинциях Латакия, Хама, Алеппо и в Идлибской зоне деэскалации. Об этом в четверг сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсафа(четырежды), Дарх-Абу-Асад, Нахшебба, Телль-эт-Тут, Калаат-Марза, позиций правительственных войск в районе горы Ардаш-Даг провинции Латакия, населенного пункта Корназ провинции Хама", - сказал он.

Кроме того, боевики так называемой "Свободной сирийской армии" с позиций в районе города Эль-Баб и округе Африн обстреливали населенные пункты Тадеф и Телль-Рифаат провинции Алеппо. Нарушения режима прекращения боевых действий отмечались со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибе.