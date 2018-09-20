Два Ту-160 ВКС РФ выполнили плановый полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Два российских дальних бомбардировщика Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей в сопровождении истребителей МиГ-31. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила более 14 часов. В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве также отметили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon и F-16 ВВС Великобритании.

"Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", - добавили в Минобороны.

Ранее в четверг пресс-служба Министерства обороны Великобритании сообщила, что британские истребители были подняты в воздух для перехвата российских дальних стратегических бомбардировщиков, пролетавших вблизи воздушного пространства Соединенного Королевства. По данным пресс-службы, экипажи российских бомбардировщиков Ту-160 не вступали в контакт с сотрудниками управления воздушным движением, что "делало их опасными для всех других авиационных объектов".