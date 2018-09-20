Батальонные тактические группы Каспийской флотилии разыграли бой на морском побережье

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Две батальонные тактические группы Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) разыграли бой на морском побережье в рамках двусторонних учений. Об этом сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.
"Совершив марш в район общевойскового полигона, расположенного в районе морского побережья Каспия, батальон морской пехоты на первом этапе отразил высадку передового отряда, блокировал и уничтожил разведывательные, аэромобильные группы тактических десантов условного противника. Затем, ввязавшись в бой с главными силами морского десанта, отошел на запасные позиции", - сказал он.
Астафьев уточнил, что в это же время противоположная сторона учений в составе батальонной тактической группы морской пехоты высадила передовой отряд батальона, разведывательные, аэромобильные группы, тактический десант.
В условиях боестолкновения на берегу главные силы были десантированы на плав с шести десантно-высадочных средств типа "Серна" и "Дюгонь" вместимостью 11 бронетранспортеров БТР-82А каждое. Затем морпехи преследовали отходящего противника, захватили выгодный рубеж и перешли к обороне.
Ранее в соединениях и воинских частях Каспийской флотилии в рамках проверки боевой готовности была объявлена учебная тревога. Экипажи кораблей и личный состав подразделений морской пехоты выполнили комплекс мероприятий приведения в высшие степени боевой готовности. В проверке боевой готовности задействован весь личный состав флотилии.