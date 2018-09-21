Третий дивизион ЗРК С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Крыму

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Третий дивизион зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Крыму.

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Об этом журналистам сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.

"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в Евпатории", - сказал Рулев.

Аналогичные комплексы заступили на боевое дежурство по защите воздушных границ Российской Федерации в Крыму в январе 2017 года в Феодосии и в январе 2018 года в Севастополе.