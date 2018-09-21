Герасимов и Верховный главнокомандующий ОВС НАТО обсудили вопросы безопасности в мире

Морская пехота Балтийского флота на учениях отразила атаку десанта противника с моря

В тактическом учении было задействовано свыше 500 военнослужащих, а также более 70 единиц боевой техники, в том числе самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и минометы

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