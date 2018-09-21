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Герасимов и Верховный главнокомандующий ОВС НАТО обсудили вопросы безопасности в мире

Стороны обменялись мнениями по текущему состоянию российско-натовского взаимодействия по военной линии

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти обсудили в ходе телефонного разговора вопросы международной безопасности и двустороннего взаимодействия. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"21 сентября 2018 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии В. В. Герасимова с Верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом К. Скапаротти", - говорится в сообщении.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности и текущему состоянию российско-натовского взаимодействия по военной линии", - уточнили в ведомстве.

В апреле этого года военачальники провели встречу в Баку, которая стала их первым такого рода контактом с 2013 года. США заморозили двусторонние военные связи с Россией в связи с ситуацией на Украине и вокруг нее в марте 2014 года.

Теги
УкраинаСШАРоссияГерасимов, Валерий Васильевич
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