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Крушение российского Ил-20 в Сирии
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Минобороны РФ 23 сентября опубликует детальные данные об обстоятельствах крушения Ил-20

В ведомстве пообещали, что будет доведена поминутная хронология трагедии с представлением объективных данных радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке
Здание Министерства обороны Российской Федерации Сергей Фадеичев/ТАСС
Здание Министерства обороны Российской Федерации
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ в воскресенье, 23 сентября, опубликует детальную информацию об обстоятельствах катастрофы российского самолета Ил-20, сбитого у побережья Сирии 17 сентября. Об этом сообщили в субботу журналистам в военном ведомстве.

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"Будет доведена поминутная хронология трагедии с представлением объективных данных радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии 17 сентября и действий израильской авиации в районе авиакатастрофы", - сказали в ведомстве.

Российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит вечером 17 сентября в 35 км от побережья Средиземным морем, когда возвращался на авиабазу Хмеймим. В Минобороны РФ сообщили, что самолет был сбит ракетой сирийского зенитного ракетного комплекса С-200, когда тот вел огонь по четырем израильским самолетам F-16, которые атаковали объекты в провинции Латакия. В военном ведомстве подчеркнули, что израильские летчики фактически прикрылись российским Ил-20 и подставили его под огонь.

Теги
СирияРоссияКрушение российского Ил-20 в Сирии
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