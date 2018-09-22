Военные готовят аэродромы на юге России для базирования истребителей пятого поколения

Как пояснили в пресс-службе, в штабе округа в Ростове-на-Дону прошло заседание военного совета, на котором с докладом выступил командующий объединением ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Аэродромы Южного военного округа будут реконструированы для базирования истребителей пятого поколения Су-57, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе округа.

"Генерал-лейтенант доложил о ходе строительства и реконструкции аэродромов округа для перспективного базирования и эксплуатации современных истребителей Су-57, а также о завершении благоустройства позиций боевого дежурства зенитных ракетных дивизионов С-400 и "Панцирь-С" в Крыму, Ростовской области и на Кубани", - уточнили в пресс-службе.

Ожидается, что по итогам 2018 года на вооружение объединения поступит более 80 единиц новейшей техники. "В числе модернизированных образцов в округ поступили фронтовые бомбардировщики Су-24М, оборудованные аппаратурой автоматизированного целеуказания СВП-24, что позволит существенно усовершенствовать систему управления авиацией", - привели в пресс-службе слова Севостьянова.

В конце августа Минобороны РФ подписало контракт на поставку к 2020 году двух самолетов Су-57, первая серийная машина будет передана военным в 2019 году.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 выполнен по технологии "стелс" с широким применением композиционных материалов, способен поддерживать сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, имеет новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, в том числе мощный бортовой компьютер (так называемый электронный второй пилот), разнесенную по корпусу радарную систему и ряд других новшеств, в частности, он несет вооружение внутри фюзеляжа.