Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" зашел в порт Сицилии

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота зашел в порт Сицилии с визитом, приуроченным к 110-летию с землетрясения на острове, после которого русские моряки помогали спасать местных жителей. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения флота.

"Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" совершил деловой заход в порт города Мессина на острове Сицилия (Италия). Визит российского корабля в итальянский порт приурочен к 110-й годовщине разрушительного землетрясения и цунами, обрушившегося на город в 1908 году. Находившиеся тогда в гавани экипажи кораблей русского флота первыми пришли на помощь спасавшимся итальянским гражданам", - говорится в сообщении.

В 2012 году в честь русских моряков, оказавших помощь пострадавшим от землетрясения итальянцам, в Мессине был открыт памятник. Во время стоянки корабля запланировано посещение экипажем корабля этого памятника, а также ряд протокольных мероприятий. Кроме того, для российских моряков запланированы экскурсии по историческим и культурным достопримечательностям Мессины. Визит продлится до 24 сентября.