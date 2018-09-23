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Путин присвоил 29-й отдельной бригаде РХБЗ имя Героя Советского Союза Пикалова

Документ опубликован на официальном портале правовой информации

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) имени Героя Советского Союза генерал-полковника Владимира Пикалова. Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

"Присвоить 29 отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование "имени Героя Советского Союза генерал-полковника В. К. Пикалова" и впредь именовать ее: 29 отдельная бригада радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Советского Союза генерал-полковника В. К. Пикалова", - говорится в тексте указа.

Войска РХБЗ - специальные войска в составе Вооруженных сил РФ. В их задачи входят проведение дозиметрического и химического контроля, обеззараживание местности, обучение личного состава иных родов войск и гражданских лиц поведению в аварийных ситуациях, дымовая маскировка войск и объектов, а также нанесение потерь противнику с использованием огнеметно-зажигательных средств.

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