Борисов считает, что санкции не повлияют на темпы производства продукции ОПК

МАГАДАН, 23 сентября. /ТАСС/. Санкции не повлияют на темпы производства продукции обороно-промышленного комплекса в России. Такое мнение в эфире телеканала " Россия 1 " выразил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

США ввели вторичные санкции за сделки с РФ. Это опасный прецедент для российского ОПК

"Снизить темпы нашего развития в этом плане просто-напросто невозможно, - заявил Борисов, - Мы всегда найдем выход из этой ситуации".

В четверг Соединенные Штаты внесли в свой черный список еще 33 физических и юридических лица России, связанных с ее оборонно-промышленным комплексом, а также разведкой. Теперь в этом "контрольном списке" находятся 72 позиции. Согласно закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), который регулирует формирование данного перечня, под санкции подпадает любое лицо, которое сознательно участвует в значительных деловых операциях с любым из лиц, добавленных в черный список.