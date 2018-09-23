В Минобороны РФ заявили о наличии других неопровержимых данных по крушению Ил-20

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны России располагает неопровержимыми данными о гибели в Сирии самолета Ил-20, подтверждающими представленные в воскресенье на брифинге материалы. Об этом сообщил позднее в тот же день журналистам официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, продемонстрированная на брифинге поминутная хронология катастрофы Ил-20 и действий израильской авиации 17 сентября основана на данных объективного контроля воздушной обстановки с различных радиолокационных средств в Сирии.

"Более того, учтены и материалы, переданные Минобороны России израильской стороной. У Минобороны России имеются и другие неопровержимые данные о трагедии 17 сентября, подтверждающие представленные материалы брифинга", - сказал Конашенков, коснувшись попыток неверно интерпретировать или отрицать представленную информацию.

Самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем, когда возвращался на авиабазу Хмеймим. В Минобороны РФ сообщили, что он был сбит ракетой сирийского зенитного ракетного комплекса С-200, когда тот вел огонь по четырем израильским самолетам F-16, которые атаковали объекты в провинции Латакия. В военном ведомстве подчеркнули, что израильские летчики фактически прикрылись российским Ил-20 и подставили его под огонь.