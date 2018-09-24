Более 50 самолетов и около 10 кораблей привлекут к учениям на юге РФ, в том числе в Крыму

ТАСС, 24 сентября. Более 50 самолетов, включая сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3, и около 10 кораблей Черноморского флота примут участие в учениях на юге России, в том числе в Крыму. Об этом сообщил в понедельник журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"В совместном учении примут участие более 1 тыс. военнослужащих объединения (4-й армии ВВС и ПВО - прим. ТАСС) и будет задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, <...> сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.
Как пояснил Астафьев, на первом этапе эскадрильи оперативно-тактической авиации перебазируются из Ростовской области в Крым, где в течение недели им предстоит проводить учения с дивизией ПВО и кораблями Черноморского флота.
В частности, эскадрильи истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-34 применят ракеты и бомбы против условных целей в районе полигонов Опук и Чауда. "Летчикам предстоит поразить щиты-мишени, установленные в море, и реальные крылатые ракеты береговых ракетных комплексов Черноморского флота. Кроме того, летный состав авиационного соединения <...> в рамках учения отработает сложный элемент дозаправки в воздухе и проведет воздушный бой с авиационной группировкой условного противника численностью до 30 самолетов", - добавил глава пресс-службы округа.