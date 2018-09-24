Около 30 военных самолетов и вертолетов РФ перебросили в Киргизию на учения СНГ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российская авиационная группа из 30 самолетов и вертолетов перебазирована на аэродромы в Республике Киргизия для участия в совместных учениях силовых структур государств - членов СНГ "Иссык-Куль - Антитеррор - 2018", которые начинаются в понедельник. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Около 30 самолетов и вертолетов ЦВО размещены на двух военных аэродромах Киргизии. Бомбардировочная и штурмовая авиация на военном аэродроме Кант, а армейская авиация на аэродроме Чолпон-Ата. Во время розыгрыша практических действий самолеты Су-24 отработают нанесение бомбового удара по командному пункту условного противника, штурмовики Су-25 отработают ракетный удар по колонне бронемашин противника", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в учениях будут задействованы экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8. Всего от российской стороны в маневрах принимают участие около одной тысячи военнослужащих - это горные мотострелки из Республики Тыва.

Учения "Иссык-Куль - Антитеррор - 2018" проходят с 24 по 26 сентября на территории учебного центра Эдельвейс в Киргизии. Совместная группировка войск при поддержке авиации отработает вопросы борьбы с незаконными вооруженными формированиями, антитеррористической защищенности наиболее важных объектов, а также элементы полицейской операции в горной местности.