Около 600 военных РФ участвуют в антитеррористических учениях в горах Таджикистана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /Корр.ТАСС Алина Имамова/. Специальные учения российских мотострелков по противодействию террористам, наступающим на российские военные объекты в горной местности, начались на полигоне Ляур в Таджикистане. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"В рамках учений мотострелковый горный батальон 201-й базы, усиленный танковой ротой и двумя реактивными дивизионами, будет отражать нападение условных боевиков на российские военные объекты и проводить поисковые мероприятия в условиях горной местности. Российские военнослужащие выдвинутся в горы для поиска и уничтожения мобильных групп условных террористов на "джихад-мобилях", - сказали в пресс-службе.

В маневрах принимают участие около 600 военнослужащих и более 80 единиц техники. Маневры проходят с 24 по 28 сентября. "В учениях задействованы реактивные системы залпового огня "Ураган", которые прикроют мотострелков и танки, а также создадут огневой заслон, препятствуя бегству условных террористов", - пояснили в пресс-службе.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.