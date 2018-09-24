Россия в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия передаст сирийской армии зенитный ракетный комплекс С-300 в течение двух недель для усиления боевых возможностей в связи с инцидентом со сбитым российским самолетом Ил-20. Об этом в понедельник заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Он отметил, что ЗРК может перехватывать на дальности более 250 км средства воздушного нападения, а также одновременно поражать несколько воздушных целей.
Шойгу указал, что С-300 существенно укрепит боевые возможности ПВО Сирии, так как обладает высокой скорострельностью и помехозащищенностью.
Министр обороны подчеркнул, что в 2013 году поставка в Сирию комплекса С-300 была приостановлена по просьбе израильской стороны. При этом тогда комплекс уже подготовили к отправке, а сирийские военные прошли необходимую подготовку.
"Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине", - заключил Шойгу.
Идентификация российских самолетов
Глава Минобороны РФ также рассказал, что командные пункты соединений и воинских частей ПВО в Сирии оснастят автоматизированными системами управления, которые ранее поставлялись только в российские ВС.
Таким образом будут обеспечены централизованное управление всеми силами и средствами сирийской ПВО, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативная выдача целеуказаний, подчеркнул Шойгу.
"Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО", - отметил он.
Помимо этого, Россия будет подавлять над акваторией Средиземного моря спутниковую навигацию, бортовые РЛС и системы связи боевой авиации, атакующей объекты на территории Сирии, указал министр.