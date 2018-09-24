Шойгу: принятые для безопасности российских военных в Сирии меры охладят "горячие головы"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Меры, предпринятые для безопасности российских военных в Сирии, охладят "горячие головы", в противном случае Россия будет вынуждена реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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"Убеждены, что реализация данных мер охладит "горячие головы" и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим. В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой", - сказал Шойгу.

В качестве мер министр назвал три пункта: передачу в течение двух недель сирийской армии комплекса С-300, оснащение автоматизированными системами управления командных пунктов сирийских соединений и воинских частей противовоздушной обороны, а также радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.