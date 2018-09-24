Арктическая группировка Северного флота проведет учения в море Лаптевых

МУРМАНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Боевые корабли совместно с судами обеспечения Северного флота прибыли к острову Котельный, где проведут тактические учения. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Боевые корабли и суда обеспечения Северного флота, входящие в арктическую группировку, прибыли к острову Котельный архипелага Новосибирские острова. В море Лаптевых экипажи кораблей и судов обеспечат проведение тактических учений, а также проведут ряд общекорабельных мероприятий боевой подготовки", - сообщили на флоте.

Возглавляет отряд кораблей большой противолодочный корабль (БПК) "Вице-адмирал Кулаков". На пути к острову Котельный арктическая группировка успешно преодолела ледовоопасные районы Восточно-Сибирского моря, а также пролив Санникова. Проводку через льды обеспечил экипаж атомного ледокола "Вайгач". Разведку ледовой обстановки на маршруте следования осуществили с вертолета Ка-27ПС, базирующегося на БПК.

"Вертолетчики передавали информацию о ледовой обстановке и рекомендовали безопасное направление для движения группировки. Благодаря правильно проложенному курсу с учетом гидрометеорологических прогнозов и данных ледовой разведки плавание кораблей и судов в основном проходило по открытой воде в безопасных условиях навигации", - отметили в пресс-службе Северного флота.

С начала арктического похода группировка преодолела более семи тыс. морских миль.