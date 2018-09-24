Авиация и расчеты ПВО отразили ракетный удар условного противника в небе над Крымом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сентября. /ТАСС/. Авиация и силы противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа (ЮВО) на учениях отразили ракетный удар условного противника в небе над Крымским полуостровом.

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

Черноморский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

Отмечается, что ранее самолеты оперативно-тактической авиации ЮВО специально для участия в учениях совершили перелет из Ростовской области на аэродромы временного базирования в Крым.

"Эскадрильи оперативно-тактической авиации соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в Ростовской области, отразили массированный ракетный удар авиации условного противника на учении в небе над Крымом", - говорится в сообщении.

Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе округа.

Всего в учениях участвуют более тысячи военнослужащих. Задействовано около 10 кораблей Черноморского флота и более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и стратегический сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

"На первом этапе учения экипажи более 30 бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30 отработали отражение массированного ракетного удара, условно сбив крылатые ракеты авиационными средствами поражения класса "воздух-воздух". Воздушную атаку условного противника имитировали более 20 фронтовых бомбардировщиков Су-24М и штурмовиков Су-25СМ со стороны южной части черноморского берега Крыма", - добавили в округе.

По данным пресс-службы, также по замыслу учений летчики соединений ЮВО должны поразить щиты-мишени, установленные в море и реальные крылатые ракеты береговых комплексов Черноморского флота, отработать сложный элемент дозаправки в воздухе и провести "воздушный бой" с авиационной группировкой условного противника численностью до 30 самолетов.