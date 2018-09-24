ВДВ России и Силы специальных операции Белоруссии начали учения под Новороссийском

ТАСС, 24 сентября. Совместные учения разведчиков Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и Сил специальных операций Белоруссии начались на военном полигоне под Новороссийском. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

"Подразделения пройдут подготовку к выполнению учебно- боевых задач по предназначению и совершению прыжка с военно-транспортного самолета Ил-76 и вертолета Ми-8", - рассказали на флоте.

В ходе учений военнослужащие двух стран отработают ведения разведки различными способами, в том числе скрытное передвижение в горно-лесистой местности, как днем, так и ночью. Также военнослужащие России и Белоруссии совершат 100-километровый марш по труднодоступной незнакомой местности вдали от населенных пунктов и дорог общего пользования.

Тактико-специальные учения проходят под Новороссийском с 24 по 28 сентября. В них участвуют более 300 военнослужащих союзных государств, а также расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и новейших средств радиоэлектронной борьбы.