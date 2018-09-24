Российские десантники прибыли в Брест на учения с белорусскими Силами специальных операций

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил РФ в понедельник прибыли в Белоруссию для проведения совместных учений с Силами специальных операций (ССО) республики. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.
"Основной этап совместных маневров "крылатой пехоты" двух стран пройдет на военном полигоне под Брестом в период с 1 по 5 октября. Накануне на железнодорожную станцию "Брест-Восточный" (Республика Беларусь) прибыл воинский эшелон с личным составом, военной техникой и вооружением одного из подразделений Рязанского парашютно-десантного полка", - рассказали в российском военном ведомстве.
По словам представителей Минооброны, российская сторона на учениях будет представлена батальонной тактической группой общей численностью около 300 человек личного состава и более чем 70 единицами техники.
Также в учениях задействованы самолеты Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России. В ближайшее время транспортники перебазируются на один из военных аэродромов Вооруженных сил Белоруссии.
Совместные тактико-специальные учения ВДВ России и ССО Белоруссии также проходят на полигоне Раевский под Новороссийском с 24 по 28 сентября. В них участвуют более 300 военнослужащих союзных государств, а также расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и новейших средств радиоэлектронной борьбы.