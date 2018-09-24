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В Саратовской области пройдут масштабные учения РВСН

На учениях отработают задачи по приведению в высшие степени боевой готовности и противодействию диверсионным формированиям

ТАСС, 24 сентября. Командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с использованием перспективных образцов специальной техники пройдут в конце сентября в Саратовской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Более трех тысяч военнослужащих РВСН и около 400 единиц техники будет задействовано в командно-штабном учении с Татищевским ракетным соединением, которое пройдет в конце сентября . В командно-штабном учении будут задействованы образцы перспективной специальной техники, в том числе для подразделений РХБ [радиационной, химической и биологической] защиты", - рассказали в военном ведомстве.

На учениях отработают задачи по приведению в высшие степени боевой готовности и противодействию диверсионным формированиям.

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Также военнослужащие отточат порядок действий при ударах высокоточного оружия условного противника в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий противника в районах дислокации войск.

Прикрытие позиционного района дивизии и воздушную разведку на маневрах обеспечат вертолеты Ми-8. "В учении на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы вывода частей и подразделений РВСН из-под ударов условного противника и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями Центрального и Южного военных округов", - пояснили в пресс- службе.

Для отработки вопросов оповещения об угрозе воздушного нападения противника решено привлечь боевые расчеты соединений ПВО.

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