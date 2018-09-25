Российские Су-25 отрабатывают антитеррористические задачи на учениях сил СНГ в Киргизии

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 25 сентября. /ТАСС/. Российские штурмовики Су-25 принудили захваченный условными террористами самолет сесть на аэродроме "Иссык-Куль" в ходе учений "Иссык-Куль-Антитеррор-2018", очередной этап которых проводится в Киргизии, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

"В ходе розыгрыша тактического эпизода экипажи российских штурмовиков Су-25 отработали задачу по принуждению к посадке захваченного условными террористами воздушного судна с заложниками", - сказали в пресс-службе.

По замыслу эпизода, Ан-26 в полете был захвачен условными террористами. "По тревоге были подняты штурмовики Су-25, которые настигли самолет и принудили совершить посадку на ближайший аэродром", - добавили в ЦВО.

Совместные антитеррористические учения стр СНГ "Иссык- Куль-Антитеррор-2018" проводятся под эгидой Антитеррористического центра СНГ в соответствии с программой сотрудничества государств-участников Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы.