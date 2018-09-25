Российскую военную технику впервые представят на выставке вооружений на Филиппинах

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) впервые организует единую экспозицию российских оборонных предприятий на Филиппинах в рамках выставки ADAS-2018, которая пройдет с 26 по 28 сентября в столице страны Маниле, сообщили во вторник в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

"Компания привезет самые актуальные для Юго-Восточной Азии образцы продукции военного назначения на Азиатскую выставку и конференцию по обороне, безопасности, а также средствам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ADAS-2018", - сообщили в пресс-службе.

"Рособоронэкспорт" выступает организатором единой российской экспозиции на ADAS-2018. Компания представит на своем стенде более 300 образцов вооружения и военной техники российского производства для всех видов вооруженных сил.

Наиболее перспективными в сегменте образцов для ВВС рынка Юго-Восточной Азии компания считает сверхманевренные многофункциональные истребители Су-35 и Су-30СМЭ, учебно-тренировочный (учебно-боевой) самолет Як-130, транспортно- боевой вертолет Ми-35М, легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т и военно-транспортный вертолет Ми-171Ш.

По данным "Рособоронэкспорта", в сфере ПВО в Азии обращают внимание на зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и переносной зенитный ракетный комплекс "Игла- С". Интерес вызывают и новые образцы стрелкового оружия, в частности, автоматы Калашникова "сотой" серии и бронетанковая техника, например, боевая машина пехоты БМП-3 и бронетранспортер БТ-3Ф. Для военно-морских сил предлагается большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636, фрегат "Гепард-3.9" и катера различного предназначения.

Также "Рособоронэкспорт" предлагает сотрудничество в проектировании и строительстве малых и сверхмалых подводных лодок. Компания рассчитывает провести насыщенную деловую программу на выставке ADAS, в которой планируют участвовать не менее 7,5 тыс. бизнес-посетителей, около 145 компаний-участниц, представляющих 54 страны мира.