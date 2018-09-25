Атомная подлодка "Казань" вышла в море на заводские испытания

СЕВЕРОДВИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Головная многоцелевая атомная подводная лодка "Казань" модернизированного проекта 855М в понедельник, 24 сентября, вышла в море на заводские испытания. Об этом сообщил во вторник гендиректор разработавшего субмарину конструкторского бюро "Малахит" Владимир Дорофеев.
"Вчера с Севмаша ушел в море головной корабль проекта "Ясень-М" - "Казань", - сказал Дорофеев.
Головной корабль "Казань" модернизированного проекта 885М заложили 24 июля 2009 года. Сдача корабля по условиям контракта 2011 года изначально намечалась на декабрь 2017 года. Передача флоту запланирована на 2019 год.
В настоящее время в строю находится один корабль проекта 885 - "Северодвинск". Еще шесть кораблей строятся. Всего к 2020 году планируется построить семь подлодок проектов "Ясень" и "Ясень-М". Проект 855 разработан в АО "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит".
Лодки проекта 885 "Ясень" вооружены восемью вертикальными пусковыми установками для запуска крылатых ракет "Оникс" и "Калибр" и, по разным данным, восемь или десять торпедных аппаратов калибров 533 мм и 650 мм (в боекомплект входят 30 торпед). В перспективе возможно оснащение "Ясеней" универсальными глубоководными самонаводящимися торпедами.