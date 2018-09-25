Подводная лодка спецназначения "Белгород" выйдет из эллинга до конца года

СЕВЕРОДВИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Атомная подводная лодка спецназначения "Белгород" проекта 09852 (заказ №644) выйдет из эллинга до конца 2018 года. Об этом во вторник сообщил гендиректор разработавшего субмарину конструкторского бюро (КБ) "Малахит" Владимир Дорофеев.

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"Готовится к выводу к концу года атомный подводный крейсер, заказ №664", - сказал Дорофеев.

Исследовательская атомная субмарина разработана на базе атомной подводной лодки с крылатыми ракетами проекта 949А по заказу Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны РФ.

Подводная лодка оснащена спасательными глубоководными обитаемыми и автономными необитаемыми подводными аппаратами. Предназначена для проведения разноплановых научных исследований в удаленных районах океана, участия в поисково-спасательных операциях. Может обеспечивать установку различного подводного оборудования и его инспекцию.