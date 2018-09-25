Бригаде Росгвардии под Волгоградом накануне 30-летия соединения вручили орден Жукова

КАЛАЧ-НА-ДОНУ (Волгоградская область), 25 сентября. / Корреспондент ТАСС Игорь Каленич/. Первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов во вторник на торжественном построении 22-й отдельной бригады оперативного назначения в городе Калач-на-Дону (Волгоградская область) прикрепил к Боевому знамени соединения знак и ленту ордена Жукова, передает корреспондент ТАСС.

19 июля 2018 года Указом президента Российской Федерации в ознаменовании 30-й годовщины со дня образования соединения, а также за высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность личного состава в ходе выполнения служебно-боевых задач, калачевская отдельная бригада оперативного назначения Южного округа Росгвардии удостоена высокой государственной награды - ордена Жукова.

"Тяжелым испытанием и экзаменом на профессионализм был период, когда личный состав бригады выполнял служебно-боевую задачу при выполнении контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. При этом вы не раз доказывали своим ратным трудом верность воинской присяге, ценой жизни и здоровья защищали интересы общества и государства, конституционные права и свободы наших граждан. Эта награда вручается сегодня с чувством гордости за достойный вклад всего личного состава калачевской бригады в поддержании мира и обеспечении государственной целостности Северо-Кавказского региона", - сказал первый замдиректора Росгвардии.

Командир 22-й отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения войск национальной гвардии РФ генерал-майор Геннадий Косинов отметил, что бригада "во все времена находилась на острие событий, она всегда там, где трудно, где необходимо спасать и защищать". Комбриг заверил командование, ветеранов, что воины бригады будут и дальше свято продолжать боевые традиции соединения.

Лучшим военнослужащим бригады были вручены государственные и ведомственные награды за высокие результаты в служебно-боевой деятельности. Завершился праздник в Калаче-на-Дону торжественным прохождением воинов бригады и совместным фотографированием ветеранов соединения с сегодняшними бойцами Росгвардии.

Бригада Росгвардии

Соединение было сформировано 30 сентября 1988 года на основании приказа Министра внутренних дел СССР на базе 340-го учебного полка внутренних войск МВД, правопреемницей которых сегодня являются войска Федеральной службы национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).

Пятеро военнослужащих за мужество и отвагу, проявленные во время боевых действий по нейтрализации вооруженных бандформирований на Северном Кавказе, удостоены высокого звания Героя России, трое из них посмертно. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, в борьбе с преступностью и терроризмом, более 800 военнослужащих соединения награждены государственными наградами.

В 2014 году бригада выполняла задачи по охране порядка и обеспечению общественной безопасности во время проведения Олимпийских игр в Сочи, летом этого года - во время проведения чемпионата мира по футболу в Волгограде.