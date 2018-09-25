Подразделения армейского корпуса применили "Сирийский вал" на учениях в Крыму

ТАСС, 26 сентября. Подразделения армейского корпуса применили тактику "Сирийского вала" на учениях в Крыму. Двусторонние ротные тактические учения проходят на полигоне Ангарский, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
"На полигоне Ангарский в Крыму подразделения береговой обороны армейского корпуса Южного военного округа в рамках двусторонних ротных тактических учений применили тактику "Сирийского вала". На первом этапе соединение береговой обороны было поднято по учебной тревоге. На учении личный состав отработал вопросы ведения общевойскового боя в обороне и наступлении, во взаимодействии с подразделениями артиллерии и авиации", - рассказали в округе.
Авиация прикрыла подразделения от ударов условного противника, провела воздушную разведку и нанесла ракетно-бомбовые удары по критически важным объектам условного противника в ходе учебного боя.
Авиационные наводчики, входящие в состав полевых командных пунктов, действуя в единой системе разведывательно-огневых и разведывательно-ударных, контуров координировали действия авиации. Наведение на цель выполнялось с использованием комплексов разведки, управления и связи КРУС "Стрелец-ВР".
Всего в учениях задействовано более 600 военнослужащих, около 150 единиц военной и специальной техники, самолеты Су-25СМ3 и ударные вертолеты Ми-28Н.