Подразделения армейского корпуса применили "Сирийский вал" на учениях в Крыму

ТАСС, 26 сентября. Подразделения армейского корпуса применили тактику "Сирийского вала" на учениях в Крыму. Двусторонние ротные тактические учения проходят на полигоне Ангарский, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

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"На полигоне Ангарский в Крыму подразделения береговой обороны армейского корпуса Южного военного округа в рамках двусторонних ротных тактических учений применили тактику "Сирийского вала". На первом этапе соединение береговой обороны было поднято по учебной тревоге. На учении личный состав отработал вопросы ведения общевойскового боя в обороне и наступлении, во взаимодействии с подразделениями артиллерии и авиации", - рассказали в округе. Авиация прикрыла подразделения от ударов условного противника, провела воздушную разведку и нанесла ракетно-бомбовые удары по критически важным объектам условного противника в ходе учебного боя.